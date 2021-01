JADWAL K Movie Trans7 Hari Ini 2 Januari 2021, Nonton K Movie Trans7 di Live Streaming Trans7

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda penggemar film-film drama Korea alias drakor populer?

Tak perlu repot untuk download film drakor baru atau sekadar melakukan streaming drakor gratis untuk menyaksikan film K-Drama kesukaan.

Jadwal Trans7 hari ini edisi Sabtu 2 Januari 2021 menyajikan tayangan menarik loh.

Satu di antaranya yakni untuk jadwal K Movie Trans7 hari ini yang akan menayangkan film drakor seru berjudul Along with The Gods.

Lantas, kapan tayangnya film drakor seru di jadwal K Movie Trans7 hari ini tersebut?

Sebelumnya, penayangan film Along with The Gods jadwal K Movie Trans7 hari ini edisi Sabtu 2 Januari 2021 tersebut telah diumumkan di laman Instagram Trans7 live.

“Siapa yang kemarin nonton Along with The Gods? Malam ini akan ada sequelnya, jelas gak kalah seru!

Along with The Gods The Last 49 Days, mulai jam 9 malam.

#Kmovievaganza,’‘

Demikian keterangan terkait jadwal K Movie Trans7 Hari Ini edisi Sabtu 2 Januari 2021 tersebut.

Tentunya dengan tayangan ini, Anda bisa menyaksikan drama Korea alias drakor populer tersebut secara langsung di layar kaca pada kanal Trans7 live malam ini.