Ucapan Tahun Baru 2021 Menyentuh dan Bikin Haru untuk Caption Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021.

Tahun baru 2021 jatuh pada hari Jumat 1 Januari.

Pergantian tahun dari 2020 ke 2021 dipastikan tak semeriah biasanya karena kondisi pandemi Covid-19.

Pemerintah sudah mengeluarkan larangan menggelar pesta kembang api dan kegiatan lain yang mengundang kerumunan.

Oleh karena itu, satu di antara cara memeriahkan tahun baru 2021 adalah berkirim ucapan.

Kamu bisa mengirim ucapan ke WhatsApp, Facebook, Instagram dan Telegram.

Dirangkum Tribunnews dari Quotes Wishes, Country Living, Parade, dan Quotes Update, inilahucapan selamat Tahun Baru 2021 yang menyentuh hati:

Baca juga: DOA Akhir Tahun 2020 dan Doa Awal Tahun 2021 Agar Hidup Lebih Baik serta Ucapan Bijak Tahun Baru

1. Let us celebrate this exciting, colorful, grand, magical New Year 2021 with a great big smile.

Mari kita rayakan Tahun Baru 2021 yang menyenangkan, berwarna, mewah, dan ajaib ini dengan senyuman lebar.

2. Wishing you a year full of happiness and prosperity. May this year give you the opportunity to follow your dreams, love like there is no tomorrow and smile unconditionally.