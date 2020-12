Komentar Gisel pada Postingan Gading Marten Sebelum Ditetapkan Tersangka Jadi Sorotan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kasus video syur yang melibatkan artis cantik Gisel atau Gisella Anastasia kini sudah terkuak.

Gisel kini ditetapkan sebagai tersangka yang awalnya berstatus sebagai saksi.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan kepada wartawan, Selasa 29 Desember 2020, setelah melakukan pemeriksaan berbagai hal, polisi memutuskan status Gisel dinaikkan menjadi tersangka.

"Ini hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin, menaikkan status yang tadi saksi terhadap saudari GA, sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa 29 Desember 2020.

Meski statusnya itu kini menjadi tersangka itu telah diumumkan, namun Gisel masih sempat memberikan komentar postingan untuk mantan suaminya, Gading Marten.

Gisel berkomentar di postingan Gading Marten yang berfoto dengan sang anak, Gempi.

Dalam postingan foto itu, Gempi terlihat gembira bermain menaiki jetski bersama sang ayah.

Gading Marten dalam postingan itu menyebut momen itu adalah pertama kalinya bagi Gempi.

“Woohooo!!!!

Pertama kali Gempi cobain jetski hihi.. yeahhh we had so much fun,” tulis Gading Marten.