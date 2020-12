LIVE Streaming Tv One Hari Ini 28 Desember 2020, ILC Terbaru Tak Ada, Simak Pengganti ILC Tv One Ini

YUK SIMAK SIARAN LIVE Streaming Tv One Hari Ini Senin 28 Desember 2020, ILC Terbaru Tak Ada, Simak Pengganti ILC Tv One Ini / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - ILC Tv One adalah satu di antara program acara tv populer yang sedianya dijadwalkan tayang di kanal stasiun televisi swasta nasional Tv One saban Selasa malam setiap pekannya.

Namun, jelang pergantian tahun baru 2021 di Desember 2020 yang hanya menyisakan beberapa hari ke depan, sang Presiden ILC Karni Ilyas secara mengejutkan mengumumkan akan 'meliburkan panjang' program acara yang bertajuk lengkap Indonesia Lawyers Club tersebut.

Dengan demikian, dipastikan tak akan ada tayangan ILC terbaru untuk siaran ILC Tv One edisi Selasa 29 Desember 2020 tersebut.

Baik di siaran Tv One Live maupun di Tv Online Tv One di siaran Live Streaming Tv One Selasa malam besok.

Lantas, apa program acara tv di jadwal acara Tv One malam ini edisi Selasa 29 Desember 2020 tersebut?

Dikutip dari laman web resmi Tv One, siaran ILC Tv One sejatinya masih tercamtum di slot acara Tv One untuk Selasa besok.

Di mana tayangan ILC terbaru untuk siaran ILC Tv One Selasa 29 Desember 2020 masih terpampang di pukul 20.00 WIB.

Belum ada informasi lebih lanjut apa acara pengganti ILC Tv One Selasa 29 Desember 2020.

Berikut jadwal acara Tv One malam ini untuk edisi siaran Selasa 29 Desember 2020 kami rangkum dari laman resmi Tv One Live, yang kami rangkum pada Senin 28 Desember 2020 :

03:30 - 04:00

Assalamualaikum Nusantara