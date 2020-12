25 Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 dan Doa Akhir Tahun 2020 serta Doa Awal Tahun 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak terasa kita semua sudah memasuki akhir dari tahun 2020.

Tahun baru 2021 akan segera datang dengan berbagai cerita yang masih menjadi misteri.

Menyambut tahun baru 2021, ada baiknya kita awali dengan membaca doa, agar diberikan kemudhan menjalani tahun yang baru.

Selain itu, kita juga bisa berbagi ucapan tahun baru kepada teman, saudara, keluarga, pacar, guru dan semua orang.

Baik itu melalui Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram dan media sosial lainnya.

Berikut Tribunnews rangkum kumpulan ucapan selamat tahun baru 2021, dilansir Newyearwishes.eu dan sumber lainnya.

1. Happy 2021! I wish you a new year filled with prosperity, joy, and contentment.

Selamat 2021! Saya berharap tahun baru Anda penuh dengan kemakmuran, kegembiraan, dan kepuasan.

2. Happy 2021! I wish you a beautiful, magical new year!

Selamat 2021! Semoga tahun baru Anda sangat indah dan penuh kejutan!