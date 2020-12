Daniel Mananta Kembali Jadi Host Indonesian Idol, Tiga Juri Digantikan, Tak Bisa Ditebak?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Daniel Mananta mengaku kaget karena diminta kembali memandu acara Indonesian Idol.

Padahal beberapa waktu lalu, ia bersama para juri Indonesian Idol baru saja melakukan reuni pertemuan.

"Kita baru aja farewell dinner, itu artinya goodbye, bye bye, gitu kan," kata Daniel kepada Ari Lasso dikutip dari tayangan Babak Showcase 3 Indonesian Idol Special Season, Senin 21 Desember 2020.

Namun Ari Lasso menolak ucapan dari sahabatnya itu.

Menurutnya, Daniel Mananta masih diperbolehkan masuk dan kembali memandu acara Indonesian Idol.

"Itu goodbye malam itu. Hidup ini tidak ditentukan satu malam, Niel," ucap Ari Lasso.

Penampilan Daniel Mananta dalam Babak Showcase 3 juga dibarengi dengan para juri tamu seperti Titi DJ, Kaka Slank, dan Fadly PADI Reborn.

Ketiga juri ini menggantikan para juri lain yang tengah jatuh sakit layaknya Boy William.

"Yang pastinya saya bilang dulu get well soon, di sini semua kita mendoakan untuk kesembuhan Boy William, Teh Ocha, Bunda Maia, dan Judika," kata Daniel Mananta.

Tujuh peserta siap beradu di Babak Showcase 3 Indonesian Idol Special Season.