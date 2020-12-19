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Live tvOne Tinju Dunia Rodriguez Vs Gaballo dan Canelo Vs Smith Live Streaming DAZN Minggu Pagi WIB
Pada pertarungan ini, Saul Canelo Alvarez membawa sabuk juara dunia kelas menengah versi World Boxing Association ( WBA ).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live world boxing Minggu 20 Desember 2020, menampilkan sejumlah pertarungan di waktu bersamaan dan tempat berbeda.
Di Mohegan Sun Casino in Uncasville, AS, Emmanuel Rodriguez Vs Reymart Gaballo adu jotos di atas ring memperebutkan sabuk juara dunia interim kelas bantam WBC yang saat ini lowong.
Emmanuel Rodriguez mantan juara dunia kelas bantam, sedangkan Reymart Gaballo adalah mantan juara dunia interim kelas bantam versi badan tinju dunia WBA.
Rodriguez Vs Gaballo kemungkinan besar ditayangkan langsung tvOne dalam episode terakhir Live World Boxing tvOne 2020, mulai pukul 09.00 WIB.
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Adapun Saul Canelo Alvarez kontra Callum Smith, diprediksi bakal menjadi duel terbesar sepanjang 2020 ini.
Pada pertarungan ini, Saul Canelo Alvarez membawa sabuk juara dunia kelas menengah versi World Boxing Association ( WBA ).
Sedangkan Callum Smith membawa sabuk juara dunia kelas menengah super WBA.
Artinya duel ini dipastikan seru demi harga diri dan sabuk masing-masing.
Canelo Vs Smith digelar di Alamadomone, San Antonio, Texas, AS dan disiarkan live streaming DAZN, Minggu 20 Desember 2020 pagi WIB.
Link live streaming tvOne Rodriguez Vs Gaballo dan duel Canelo Vs Smith live DAZN setelah Tale of the Tape berikut ini:
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