Kumpulan Gambar Ucapan Selamat Hari Ibu yang Jatuh Selasa 22 Desember 2020 untuk WhatsApp, IG dan FB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Ibu Nasional tahun 2020 jatuh pada Selasa 22 Desember 2020.

Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Ibu yang setiap tahunnya diperingati.

Jasa dan pengorbanan seorang Ibu sangatlah besar dan tak tergantikan oleh apapun.

Tak harus bergelimang hadiah mewah, merayakan Hari Ibu bisa dengan hal sederhana seperti memberikan ucapan kepada ibu kita.

Kata-kata bijak darimu pasti mampu membuat Ibu tersenyum.

Berikut ini 20 Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

1. "A mother's arms are more comforting than anyone else's." - Princess Diana

(Lengan seorang ibu lebih menghibur daripada siapapun)

Princess Diana (hearstapps.com)

2. "When your mother asks, 'Do you want a piece of advice?' It is a mere formality. It doesn't matter if you answer yes or no. You're going to get it anyway." - Erma Bombeck

(Ketika ibumu bertanya, 'Apakah kamu ingin nasihat?' Itu hanya formalitas. Tidak masalah jika Anda menjawab ya atau tidak. Anda akan mendapatkannya juga)

Erma Bombeck (hearstapps.com)

3. "Once you're a mom, you're always a mom. It's like riding a bike, you never forget." - Taraji P. Henson