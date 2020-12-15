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Jadwal Tinju Canelo Alvarez vs Callum Smith Minggu 19 Desember 2020, World Boxing Live DAZN
Petinju berusia 37 tahun yang kini menjadi pandit bagi Sky Sports tersebut mengutarkan bahwa Canelo bakal menghadapi "ujian seumur hidup" kala bersua
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Petinju peringkat satu dunia kelas menengah, Saul Canelo Alvarez akan berhadapan dengan Callum Smith, Minggu 19 Desember 2020.
Duel Canelo Alvarez vs Callum Smith akan digelar di Alamodome, San Antonio, Amerika Serikat.
Pertarungan ini menjadi ajang bagi kedua petinju untuk merebut sabuk yang berbeda.
Saat ini, Canelo Alvarez adalah pemegang sabuk World Boxing Association Super World Middle Title.
Sementara Callum Smith akan mempertaruhkan sabuk World Boxing Association Super World Super Middle Title.
Canelo Alvarez diyakini bakal kesulitan kala menghadapi Callum Smith.
Pendapat itu diungkapkan oleh mantan juara dunia kelas penjelajah (cruiserweight), Tony Bellew.
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Petinju berusia 37 tahun yang kini menjadi pandit bagi Sky Sports tersebut mengutarkan bahwa Canelo bakal menghadapi "ujian seumur hidup" kala bersua Smith untuk perebutan gelar divisi kelas menengah super versi WBA tersebut.
Canelo Alvarez (53-1-2, 36 KO) akan kembali ke ring tinju untuk pertama kalinya sejak mengalahkan Sergey Kovalev pada November 2019.
Ini adalah pertarungan pertama juara dunia tinju asal Meksiko tersebut setelah ia pecah kongsi dengan Oscar de la Hoya dan Golden Boy Promotions.
Canelo Alvarez vs Callum Smith
Jadwal Saul Alvarez Vs Callum Smith
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