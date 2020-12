Cara Mudah Bikin Best Nine 2020 Instagram: Bisa Share ke WhatsApp, Facebook dan Telegram

Ilustrasi best nine 2020 Instagram.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi kamu pengguna Instagram, momen pergantian tahun adalah saatnya untuk membuat kolase foto best nine 2020.

Kolase foto best nine 2020 Instagram yang dibuat, tentu menjadi rekaman terkait apa yang kamu posting sepanjang 2020 dan paling banyak mendapat like.

Untuk bikin best nine 2020 Instagram, kamu tak perlu khawatir akan kesulitan karena caranya sangat mudah.

Tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan, kamu sudah bisa membuat kolase foto "ter-like" sepanjang tahun 2020.

Berikut ini adalah cara membuat bestnine Instagram 2020 tanpa aplikasi:

1. Masuk ke browser di ponsel Anda dan ketik '2020bestnine' atau klik pada tautan best nine berikut ini.

2. Anda akan disediakan kolom untuk mengisi Nama Pengguna Instagram Anda, kemudian klik 'get'.

3. Setelah selesai memproses akan tampil 9 foto terbaik anda yang tersusun berdasarkan jumlah komen dan like terbanyak di Instagram Anda.

Di foto tersebut juga akan dituliskan jumlah like Anda selama setahun dari 9 postingan terbaik tersebut.

4. Untuk menyimpan foto ini, Anda hanya perlu menangkap layar ponsel Anda.