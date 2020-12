Www xl axiata co id Upgrade Kartu XL 3G ke 4G , Ini Link Www.xlaxiata.co.id dan Cara Upgrade

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artikel ini menyajikan cara upgrade kartu SIM Card XL Axiata.

Setidaknya ada dua langkah meng-upgrade kartu SIM Card anda dari 3G menjadi 4G.

Ikuti paduannya melalui langkah-langkah di dalam artikel ini.

Sekedar informasi, kelebihan Upgrade Kartu 4G via OTA (Over The Air) antara lain dikutip dari Www.xlaxiata.co.id/upgrade :

1. Mudah

Hanya dengan 2 langkah mudah untuk upgrade ke 4G

2. Aman

Nomor telpon tetap sama, pulsa dan kuota tetap aman

3. Lebih Cepat

Akses internet lebih lancar untuk browsing, streaming dan download.