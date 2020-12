Hasil Undian 16 Besar UCL, Jadwal Barca vs PSG, Atalanta vs Real Madrid, Porto vs Juventus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal terbaru kick off babak 16 besar Liga Champions Eropa yang akan dihelat pada Februari 2021 mendatang.

Adapun leg pertama akan digelar pada 16,17,23 dan 24 Februari 2021.

Kemudian leg kedua bakal dilangsungkan 9, 10, 16 dan 17 Maret 2021.

Kemudian drawing Liga Champions untuk babak perempatfinal dan semifinal akan dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2021.

Babak perempatfinal akan dipertandingkan pada 6,7 April (leg pertama) dan 13,14 April (leg kedua)

Babak semifinal 27, 28 April (leg pertama) dan 4, 5 Mei (leg kedua)

Babak final 29 Mei 2021 di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki.

Berikut hasil drawing Liga Champions yang telah berlangsung di Senin 14 Desember 2020.

Hasil Drawing UCL Lengkap :

- Monchen Gladbach vs Man City