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Live TVOne Tinju Dunia Minggu 13 Desember 2020, Chris Colbert vs Jaime Arboleda

Duel melawan Arboleda menjadi yang pertama bagi Colbert mempertahankan sabuk juara WBA Super Featherweight Interim Title.

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Tinju Dunia Live TVOne Minggu 13 Desember 2020, Chris Colbert vs Jaime Arboleda perebutan gelar WBA Interim. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - TVOne akan menayangkan duel juara WBA Super Featherweight Interim Title, Chris Colbert vs Jaime Arboleda.

Pertarungan Chris Colbert vs Jaime Arboleda akan disiarkan secara langsung di TVOne, Minggu 13 Desember 2020 mulai pukul 09.00 WIB.

Chris Colbert, adalah petinju Amerika sekaligus juara bertahan kelas ringan WBA Interim.

Colbert meraih juara Interim setelah menaklukkan Jezzrel Corrales melalui kemenangan angka mutlak di Liacouras Center, Philadelphia 18 Januari 2020.

Pemilik nama alias Prime Time ini mencatatkan rekor 14-0, 5 KOs. Kelahiran 27 September 1996 ini punya rasio kemenangan KO 35.71%.

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Miguel Beltran Jr menjadi petinju yang merasakan kekalahan KO dari Chris Colbert.

Duel melawan Arboleda menjadi yang pertama bagi Colbert mempertahankan sabuk juara WBA Super Featherweight Interim Title.

Sementara itu, Jaime Arboleda adalah petinju ortodoks dengan rasio kemenangan KO 76.47%.

Catatan ini menunjukkan bahwa Arboleda termasuk petinju ''brutal''.

Namun demikian, Jaime Arboleda punya catatan 16-1, 13 KOs.

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Chris Colbert vs Jaime Arboleda
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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