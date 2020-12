Ketakutan Melaney Ricardo Tiap Malam, Kaki Goyang Sendiri Jika Tidur, Singgung Sudah Lelah Hidup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Pembawa acara Melaney Ricardo pemilik nama lengkap Agnes Melanie Siahaan itu menceritakan bagaimana saat dirinya mengalami gangguan kejiwaan sampai akhirnya bisa sembuh.

Melaney Ricardo mengibaratkan, gangguan kejiwaan ini seperti rasa takut yang menghantui pikiran dan hatinya.

Kendati demikian, ketakutan tersebut tidak datang setiap hari melainkan datang dan pergi begitu saja.

"Begitu lu on stage bisa dan (dibilang) 'Wah Melaney lucu'. Begitu lu pulang ke rumah yang seharusnya otak lu rileks, suara-suara itu dan semua pikiran mulai berkecamuk," kata Melaney Ricardo dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, Kamis 10 Desember 2020.

Oleh karena itu, Melaney Ricardo tidak bisa tidur secara pulas.

Bahkan, pernah tidak bisa mengontrol kakinya sendiri pada saat itu.

"Saking ketakutan banget pas gue lagi tiduran, kaki gue sampai goyang-goyang sendiri, kayak orang gemeteran. Lu enggak bisa kontrol kaki lu and then gue enggak bisa tidur, insomnia for quite long," ucap Melaney.

Cerita lain, yang seharusnya Melaney berbulan madu dengan asyik di Hongkong bersama suaminya, Tyson James Lynch, ia malah diserang ketakutan lagi.

Oleh karena tidak bisa tidur, Melaney Ricardo meminta Tyson untuk pulang kembali ke Indonesia.

Ada juga ketika Melaney dan Tyson pergi jalan-jalan ke New York, Amerika Serikat dan mengalami hal yang serupa.