KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS PKn Semester 1 2020 SMA Kelas 10, Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/ PPKN) Kelas 10 (X) SMA Semester 1 tahun 2020.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Inilah soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS untuk siswa kelas 10 SMA Pelajaran PKn.

>>>>SOAL DAN JAWABAN PKn KELAS 10 SMA SEMESTER 1

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah Tanda Silang (X) Pada Huruf A, B, C, dan E pada jawaban yang benar.

1. Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa prancis yaitu constituer yang artinya...

a. Memerintah

b. Diperintah

c. Membentuk

d. Peraturan

e. Norma - norma

Jawaban : C

2. Pada tanggal 18 agustus 1945 sampai dengan 27 desember 1949 indonesia menggunakan...

a. UUDS

b. UUD 1945

c. UUD RIS

d. UUD Federal

e. Konstituante

Jawaban : B

3. Keppres No. 50 Tahun 1993 berisi tentang pembentukan lembaga perlindungan HAM. Keppres ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya...

a. YLKI

b. LBH

c. YLBHI

d. Komnas HAM

e. Pengadilan HAM

Jawaban : D

4. Tongkat perjuangan hak asasi manusia di inggris kali pertama dimuat dalam...

a. Piagam Madinah

b. Magna Charta

c. Habeas Corpus Act

d. Universal Declaration of Human Right

e. Declaration of independence

Jawaban : B

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi dalam bidang..

a. Hukum

b. Politik

c. Sosial Budaya

d. Ekonomi

e. Pemerintahn

Jawaban : C