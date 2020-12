SEDANG LIVE tvOne Danny Garcia Vs Errol Spence Jr - Fundora Vs Habib - Josesito Lopez Vs Santana

Sedang berlangsung Danny Garcia Vs Errol Spence Jr Live World Boxing tvOne Minggu 6 Desember 2020 mulai pukul 09.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung tinju dunia Danny Garcia Vs Errol Spence Jr, di AT&T Stadium di Arlington, Texas, AS, Sabtu 5 Desember 2020 waktu AS atau Minggu 6 Desember 2020 pagi WIB.

Duel ini mempertaruhkan sabuk juara dunia kelas welter WBC dan IBF, yang saat ini melingkar di pinggang Errol Spence jr.

Akankah Danny Garcia mampu merampas sabuk juara WBC, IBF World Welterweight atau dapatkah Errol Spence Jr mempertahankan gelarnya?

Saksikan Errol Spence Jr vs Danny Garcia yang disiarkan langsung FITE dan pecinta tinju Indonesia bisa menyaksikannya langsung di tvOne.

Errol Spence Jr vs Danny Garcia disiarkan langsung tvOne mulai pukul 09.00 WIB di link live streaming tvOne berikut ini:

Sebelum ke partai utama ada tiga partai tambahan yang juga kelas dunia yakni Sebastian Fundora menghadapi Jorge Cota dalam perebutan WBA Super Welterweight Title Eliminator.

Kemudian petinju agresif Josesito Lopez menghadapi Francisco Santana.

Sebelumnya ada duel perebutan WBA World Featherweight Title Eliminator antara Eduardo Ramirez dan Miguel Flores.