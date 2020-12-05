Liga Spanyol
Sununan Pemain Sevilla Vs Real Madrid Live BeIN Sport 1 Liga Spanyol Sabtu 5 Desember 2020 Malam WIB
Real Madrid akhir-akhir ini El Real baru saja kalah 2-0 di markas Shakhtar Donetsk pada lanjutan matchday 5 Fase Grup Liga Champions, Rabu 2 Desember
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - La Liga Spanyol pekan 12 memanggungkan laga big match ketika Sevilla menjamu Real Madrid, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu 5 Desember 2020 mulai pukul 22.15 WIB.
Laga Sevilla kontra Real Madrid disiarkan langsung BeIN Sport 1 (link live streaming BeIN Sport 1 di bagian akhir artikel).
Sekadar informasi, Real Madrid akhir-akhir ini El Real baru saja kalah 2-0 di markas Shakhtar Donetsk pada lanjutan matchday 5 Fase Grup Liga Champions, Rabu 2 Desember 2020 lalu.
Sementara Sevilla, yang pada pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, tengah percaya diri, usai memastikan lolos ke babak 16 besar UCL musim ini.
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Baik Sevilla dan Real Madrid sama-sama kental dengan formasi menyerang 4-3-3.
Kali ini Sevilla diprediksi menurunkan tiga striker terbaiknya Lucas Ocampos, Luuk de Jong dan Oliver Torres.
Sedangkan Real Madrid kembali mengandalkan Rodrygo, Karim Benzema dan Marco Asensio.
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Real Madrid
Sevilla (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Karim Rekik; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordan; Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Oliver Torres.
Manager: Julen Lopetegui
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