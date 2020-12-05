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Sununan Pemain Sevilla Vs Real Madrid Live BeIN Sport 1 Liga Spanyol Sabtu 5 Desember 2020 Malam WIB

Real Madrid akhir-akhir ini El Real baru saja kalah 2-0 di markas Shakhtar Donetsk pada lanjutan matchday 5 Fase Grup Liga Champions, Rabu 2 Desember

zoom-inlihat foto Sununan Pemain Sevilla Vs Real Madrid Live BeIN Sport 1 Liga Spanyol Sabtu 5 Desember 2020 Malam WIB
sofascore.com
La Liga Spanyol pekan 12 memanggungkan laga big match ketika Sevilla menjamu Real Madrid, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu 5 Desember 2020 mulai pukul 22.15 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - La Liga Spanyol pekan 12 memanggungkan laga big match ketika Sevilla menjamu Real Madrid, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu 5 Desember 2020 mulai pukul 22.15 WIB.

Laga Sevilla kontra Real Madrid disiarkan langsung BeIN Sport 1 (link live streaming BeIN Sport 1 di bagian akhir artikel).

Sekadar informasi, Real Madrid akhir-akhir ini El Real baru saja kalah 2-0 di markas Shakhtar Donetsk pada lanjutan matchday 5 Fase Grup Liga Champions, Rabu 2 Desember 2020 lalu.

Sementara Sevilla, yang pada pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, tengah percaya diri, usai memastikan lolos ke babak 16 besar UCL musim ini.

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Baik Sevilla dan Real Madrid sama-sama kental dengan formasi menyerang 4-3-3.

Kali ini Sevilla diprediksi menurunkan tiga striker terbaiknya Lucas Ocampos, Luuk de Jong dan Oliver Torres.

Sedangkan Real Madrid kembali mengandalkan Rodrygo, Karim Benzema dan Marco Asensio.

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Real Madrid

Sevilla (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Karim Rekik; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordan; Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Oliver Torres.

Manager: Julen Lopetegui

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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