KUNCI Jawaban Soal Latihan UAS / Penilaian Akhir Semester Ganjil 2020 Bahasa Inggris Kelas 10 SMA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban soal latihan soal Ujian Akhir Semester (UAS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 SMA semester ganjil.

Jawaban dan soal yang dibahas hanyalah sebagai latihan dan referensi bahan belajar bagi siswa, guru, dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Rangkuman soal latihan dan kunci jawaban terdiri dari soal pilihan ganda dan essay.

Artikel ini akan membantu siswa mengasah kemampuannya dalam menjawab soal dalam menghadapi berbagai ujian akhir.

Berikut soal latihan dan kunci jawaban UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 10 semester ganjil 2020.

***Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda***

I. Jawablah dengan benar soal-soal berikut ini!

My sister … (1) to cook. … (2) I have a great idea for lunch every day. … (3) Cook oxtail soup for today. I invited my friends to our house to try this soup. … (4) liked it very much and told … (5) the sister opened a restaurant because she thought many people would like this soup and she would make a lot of money with … (6).

1.

a. lvoe

b. love

c. full of love

d. love

e. interlacing