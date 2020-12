KUNCI Jawaban Soal Latihan UAS PAS Bahasa Inggris SMP Kelas 9 Semester Ganjil Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut merupakan kunci jawaban soal latihan ulangan UAS / PAS Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester Ganjil 2020.

Semakin dekatnya waktu ujian akhir soal latihan ini bisa jadi persiapan dalam menghadapi sejumlah ulangan dan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester.

Pada soal latihan Bahas Inggris kali ini siswa diajak untuk menerjakan soal pilihan ganda dan essay yang diserta dengan kunci jawaban di bagian akhir.

Berikut rangkuman soal latihan ulangan UAS/PAS Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 2020.

SOAL PIIIHAN GANDA

I. Answer the question by choosing A, B, C or D! 1. Neni : Would you like to accompany me to the shop?

Rina : … I want to buy some snack too. Neni : OK, then. Let’s go!

A. I’m not sure B. Sorry C. Certainly D. I have doubt

2. Anang : Did you do the test very well, Andi? Andi : ..... I don’t have a hope ofgetting even 50. Anang : But are you sure? Andi : Absolutely. Not a hope! Anang : Don’t worry too much. Next time better.

A. Sorry B. I’m sure C. Certainly D. I’m not so sure