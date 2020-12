KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS Bahasa Inggris Kelas 2 SMP MTS Semeter 1 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ayo adik-adik simak contoh soal ulangan umum untuk SMP Kelas VIII pelajaran Bahasa Inggris.

Selain contoh soal ulangan, artikel ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban soal latihan soal Ujian Akhir Semester (UAS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP semester ganjil.

Jawaban dan soal yang dibahas hanyalah sebagai latihan dan referensi bahan belajar bagi siswa, guru, dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Ada 40 soal yang ditampilkan dalam artikel ini dan menjadi bahan pembelajaran bagi adik-adik belajar dari rumah.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester Ganjil

Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. Doni : I see t hat you bring so many books Elsa, may I help you?

Elsa : ............ You are very kind, Don.

A. Cert ainly

B. No, t hanks

C. Really?

D. I’m sorry

2. Mother : Soni, can you t urn off the lamp, please?

Soni : .......

A. With a pleasure

B. I’m sorry

C. I can’t

D. No, I’m bussy