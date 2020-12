REKAM JEJAK Danny Garcia Vs Errol Spence Jr Live World Boxing Stream tvOne Minggu 6 Desember 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Errol Spence Jr dipastikan naik ring untuk mempertahankan dua sabuk juara tinju dunia miliknya, menghadapi sang penantang Danny Garcia.

Duel Errol Spence Jr Vs Danny Garcia duel Minggu 6 Desember 2020 pagi WIB, di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat.

Pertarungan ini disiarkan langsung tvOne (link live streaming di bagian akhir artikel).

Seperti diketahui, Errol Spence Jr adalah petinju profesional Amerika yang merupakan juara kelas welter bersatu, setelah memegang gelar IBF sejak 2017 dan gelar WBC sejak 2019.

Adapun Danny Garcia adalah petinju profesional Amerika.

Dia telah memegang beberapa kejuaraan dunia dalam dua kelas berat, termasuk WBA terpadu, WBC, majalah The Ring dan gelar kelas welter ringan antara 2012 dan 2015, dan gelar kelas welter WBC dari 2016 hingga 2017.

Akses link live streaming tvOne di bagian akhir artikel atau setelah tale of the tape Errol Spence Jr Vs Danny Garcia berikut ini:

Errol Spence Jr

* Nama: Errol Spence Jr

* Julukan: The Truth (Kebenaran)