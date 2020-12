Ini Dia Varian All New Honda Scoopy, Berikut Harga OTR Pontianak

Penampakan produk baru buatan PT Astra Honda Motor (AHM), All New Honda Scoopy yang resmi dikenalkan ke seluruh pecinta sepeda motor Honda di wilayah Kalbar.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Scoopy sudah resmi hadir memanjakan para pecinta skuter matic di Kalimantan Barat.

Diluncurkan dengan 4 varian dan 8 pilihan warna yang menjadikan model ini semakin atraktif dengan hadirnya desain dan warna terbaru yang telah disesuaikan dengan karakter pengendara yang beragam sekaligus menjadikan model ini trendsetter dikelasnya.

Varian Sporty hadir dengan dua pilihan warna yaitu Sporty Red dan Sporty Black.

Sedangkan varian Fashion hadir dengan warna Fashion Blue dan Fashion Cream.

Dua varian tersebut dijual dengan harga Rp 20,920 Juta (OTR Pontianak).

Untuk varian Stylish dan Prestige White serta Prestige Black dua varian tersebut dijual dengan harga Rp 21,720 Juta (OTR Pontianak).

Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat Lukas Ferinata mengatakan bahwa, sejak hadirnya Honda Scoopy di wilayah Kalbar, Honda Scoopy memang memiliki daya tarik tersendiri kepada para pecinta skutik fashionable ini, terutama pada generasi muda yang cenderung fashionable juga.

"Kami ingin terus memenuhi harapan pecinta sepeda motor Honda melalui hadirnya All New Honda Scoopy dengan beberapa fitur terbarunya seperti penyematan mesin dan rangka baru pada All New Honda Scoopy untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, serta beragam fitur baru yang menunjang gaya hidup penggunanya," terang Lukas.

Nah, kabar baik bagi pecinta sepeda motor Honda di Kalimantan barat yang sudah tidak sabar memiliki sepeda motor scoopy terbaru ini, indent sudah dapat dilakukan di seluruh dealer resmi Honda di Kalbar dan melalui link: bit.ly/indentscoopy.

Estimasi sampai bagi yang sudah indent motor scoopy terbaru ini dapat mulai diterima pada awal bulan Desember 2020.

Sebelumnya, All New Honda Scoopy ini telah diperkenalkan dalam virtual launching yang disiarkan secara live di instagram @Honda_Kalbar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020.

Pada virtual lauching tersebut, Astra Motor Kalbar akan membagikan hadiah-hadiah menarik bagi para penonton yang beruntung dan berhasil menjawab pertanyaan selama live berlangsung.