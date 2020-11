Tingkatkan Kompetensi Dosen, IKIP PGRI Pontianak Gelar Pelatihan Menulis Buku & Desain Pembelajaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menulis buku bukanlah hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang dosen.

Namun lebih dari itu, menulis buku bagi seorang dosen justru dapat menunjukkan keahlian atau kemahiran seorang dosen pada bidang keilmuan yang dimiliki serta menunjukkan value diri bagi seorang dosen.

Ungkapan “all scientist are the same, until one of them writes a book” merupakan ungkapan yang menjadi motivasi besar bagi seorang dosen untuk menulis buku.

Tidak hanya bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, menulis sebuah buku juga berkontribusi menaikkan promosi diri dan luaran ilmiah sebuah institusi tempat dosen bekerja.

Hal tersebut lah yang melatarbelakangi Lembaga Pengembagan Profesi Guru (LPPG) IKIP PGRI Pontianak menyelenggarakan pelatihan penulisan buku ajar bagi para dosen di lingkungan IKIP PGRI Pontianak.

Kegiatan yang dilaksanakan 26-27 November 2020 di Hotel Harris Pontianak dan dimotori oleh Dr. Ade rahmat, M.Pd tersebut menghadirkan pakar penulis buku berpengalaman baik nasional maupun internasional, Bambang Trimansyah yang juga merupakan Founder & CEO Institut Penulis Indonesia.

Paparan materi penulisan buku yang disampaikan secara daring tersebut diikuti dengan antusias oleh para dosen IKIP PGRI Pontianak sebagai peserta kegiatan.

Tidak hanya menerima sajian materi pada hari pertama kegiatan, para peserta langsung melaksanakan praktek menulis draf buku ajar didampingi oleh narasumber kedua yaitu Matsun, M,Si yang merupakan dosen peraih hibah buku ajar Kemristekdikti.

Hari kedua pelatihan, 34 peserta yang tetap antusias tersebut juga diberikan sajian materi pemanfaatan ICT dalam publikasi buku yang disampaikan oleh Wahyudi, M.pd, M.Si serta materi pengelolaan pembelajaran berbasis ICT yang disampaikan Chandra Lesaman, S.Kom, M.Pd.

Kedua narasumber pakar tersebut juga merupakan dosen IKIP PGRI Pontianak yang berkesempatan mendampingi peserta dalam mempublikasikan buku digital dan membuat video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan para dosen dalam melaksanakan pembelajaran online.

Luaran dari kegiatan yang akan dijadikan agenda rutin ini adalah meningkatnya jumlah buku ajar dosen baik secara cetak maupun digital serta para dosen memiliki keterampilan dalam membuat video pembelajaran yang kreatif.

Tidak hanya itu, Lembaga Pengembagan Profesi Guru (LPPG) IKIP PGRI Pontianak selaku unit penyelenggara kegiatan juga memberikan apresiasi bagi para peserta dengan memfasilitasi penerbaitan buku ajar ber-ISBN secara gratis sebagai wujud komitmen institusi dalam pengembagan dan peningkatan kompetensi dosen di IKIP PGRI Pontianak.