All New Honda Scoopy Dilengkapi Change Indicator

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perjalanan jauh dan medan yang tidak stabil bukan lagi halangan untuk tampil berkarakter dengan All New Honda Scoopy.

Pada konferensi pers yang digelar Astra Motor di Cafe Botani, Sabtu 28 November 2020, memperkenalkan All New Honda Scoopy dengan 4 varian dan 8 warna berbeda.

Sepeda motor yang fokus segmennya untuk semua kalangan terutama mahasiswa dan pelajar ini, memiliki Oil Change Indicator yang menyala ketika sudah waktunya ganti oli.

Kabag Teknikal Service, Iwan Hari Susilo, mengatakan jika Oil Change Indicator sangat membantu pengendara yang kerap berpergian jauh, karena akan menyala jika sudah waktunya ganti oli.

"Untuk perjalanan jauh benefitnya ada Oil Change Indicator yang akan menyala jika sudah waktunya ganti oli. Indikator ini dibuat untuk memudahkan perjalanan jauh, sehingga pengendara lebih nyaman," ungkapnya ketika ditanyai Tribun.

Mengingat tidak melulu melintasi medan mulus, All New Honda Scoopy juga telah dibekali enhance Smart Architecture Frame (ESAF), dengan rangka terbaru menjadikan All New Honda Scoopy lebih ringan dan lincah, serta lebih irit.

"Dengan rangka ESAF, menjadi lebih ringan dan lebih lincah, sehingga memungkinkan untuk perjalanan jauh. Dan mesinnya terbaru, meskipun 110 CC menjadikannya lebih irit," tambahnya.

Tampil berkarakter dengan All New Honda Scoopy. (TRIBUNPONTIANAK/RIZKI FADRIANI)

Kepala Marketing, Antofani Yusticia, turut menambahkan jika pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan inovasi terbaru, terlebih untuk para konsumennya. Dengan performa dinamis dengan mesin generasi terbaru, Honda terbukti tangguh disegala medan dan irit.

Sebagai bentuk komitmen, Astra Motor berupaya untuk menyelami kebutuhan konsumen.

"Komitmen kami memberikan hal baru kepada konsumen dan pelanggan kami. Dan kami menyesuaikan karekteristik pengguna, serta diberikan varian dan karakter yang sesuai dengan konsumen," ungkapnya saat konferensi pers.

All New Honda Scoopy memiliki empat varian, yakni Prestige, Stylist, Fashion, dan Sporty, dengan 8 pilihan warna yang masing-masing memiliki karakter yang dapat disesuaikan dengan keinginan. (*)