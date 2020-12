Empat Fitur Terbaru Lengkapi All New Honda Scoopy

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Scoopy dilengkapi empat fitur baru yang tak kalah canggih dari generasi sebelumnya, Sabtu 28 November 2020.

Supervisor Produk, Vania Mardita menjelaskan fitur yang disematkan pada All New Honda Scoopy, pada Konferensi pers yang digelar di Cafe Botani.

Pada kesempatan itu, Vania mengungkapkan jika terdapat empat fitur baru yang diberikan khusus untuk memudahkan para pengendara.

Fitur tersebut ialah Functional Hook, Bigger Fuel Tank, USB Power Charge, dan Smart key system.

Ia juga menjelaskan jika kini Functional Hook pada All New Honda Scoopy lebih nyaman untuk menyimpan barang bawaan karena menggunakan sistem buka tutup dan dengan tangki bahan bakar yang lebih besar yakni dengan kapasitas 4,2 liter, memungkinkan pengendara untuk memiliki jarak tempuh yang jauh.

Selain itu, All New Honda Scoopy juga telah disempurnakan dengan USB power charger di console box, yang lebih praktis dan proses charging lebih cepat, sehingga pengguna tidak perlu menggunakan adaptor.

Sepeda motor ini juga dibekali smart key system yang tidak memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengoperasikan kunci stang. Fitur ini dilengkapi dengan sistem keamanan anti thief alarm dan answer back system untuk memudahkan mencari posisi motor.

Ia juga menjelaskan jika terdapat dua tipe, yakni smart key dan non smart key.

"Dua tipe, smart key dan non smart key Smart key varian prestige dan stylist Non smart key varian fashion dan sporty. all New Honda Scoopy memiliki 8 varian warna berbeda yang disesuaikan dengan gaya hidup di Indonesia, sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat di Indonesia," jelasnya.

Astra motor juga memberikan promo potongan angsuran Rp 100 ribu per bulan, yang dapat kalian dapatkan di virtual launching yang dapat di akses saat virtual exhibition. (*)