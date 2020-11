Raker Kades se-Kubu Raya, Wujudkan Tata Kelola Pemdes Berbasis Sistem Informasi Data Geospasial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar Rapat Kerja (Raker) Kepala Desa se Kabupaten Kubu Raya tahun 2020, pada Senin 23 November 2020.

Bertempat di Hotel Gardenia, Kabupaten Kubu Raya, dalam Raker kali inipun mengusung tema "Penguatan Pemerintahan Desa Melalui Tata Kelola Yang Transaparan, Partisipatif, Akuntabel, Profesional, Efektif dan Efisien Berbasis Sinergitas Informasi Data Geospasial".

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah menjelaskan, Raker Kades Tahun 2020 inipun merupakan sebagai sarana edukasi kepada kepala desa, guna meningkatkan kopetensi kepala desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan.

Sehingga ia menyebut, kepala desa nantinya dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin luas dan efektif, sejalan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

"Dengan di undang-undangkannya, Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa perubahan yang mendasar dalan sistem dan struktur pemerintahan daerah, serta membawa dampak yang luas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa,"

"Maka untuk meningkatkan pengetahuan dan terjalinnya sinkronisasi, serta mencari solusi bagi isu-isu strategis tentang pemerintahan desa, maka untuk itu kita perlu melakukan rapat kerja ini," jelas Jakariansyah.

Dengan tema yang diangkat, lanjut Jakariansyah menerangkan itu sebagai spirit bagi semua elemen, bahwa saat ini desa sudah harus memulai peningkatan kualitas data di desa masing-masing, dengan teknologi terbarukan, yaitu data Geospasial secara detail yang dapat dilihat dalam bentuk visual peta, tabulasi, by name by address penduduk desa.

"Kita mengharapkan nanti ini dapat membuat satu persepsi, beberapa kendala-kendala yang dihadapi itu bisa diselesaikan,"

"Dan menghadapai akhir tahun ini bagi desa yang belum menyelesaikan tugas, harus diselesaikan,"

"Disitu apa yang menjadi kendalanya, nanti kita akan share terus, mungkin nanti kita akan tanya desa satu per satu, apa masalahnya, yang mungkin bisa kita selesaikan," harapnya.

"Jadi forum ini menyelesaikan masalah, persoalan di desa, dan merencanakan apa yang akan kita lakukan lagi," tuturnya.