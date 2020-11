TAYANG tvOne World Boxing Jose Ramirez Vs Victor Postol❗ LIVE BT Sport Mike Tyson Vs Roy Jones Jr

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal siaran tinju dunia atau world boxing, edisi Minggu 22 November 2020 pagi WIB.

Sedang tayang di tvOne best world boxing Jose Ramirez vs Victor Postol.

Di tempat lain, Minggu 29 November 2020 Live Streaming Best World Boxing atau Siaran Langsung Tinju Dunia Live Streaming BT Sport, Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

Siaran Langsung Tinju Dunia antara Mike Tyson dan Roy Jones Jr pertarungan eksebisi, Minggu 29 November 2020 pagi WIB.

Ramirez vs Victor Postol, duel yang digelar di The Bubble, MGM Grand, Las Vegas merupakan Best World Boxing yang disiarkan ulang tvOne.

Arnold Barboza vs Tony Luiz merupakan laga di kelas ringan super.

Jose Carlos Ramirez vs Viktor Postol memperebutkan World Boxing Council World Super Light Title dan World Boxing Organisation World Super Light Title (WBC and WBO).

Jose Carlos Ramirez, petinju Amerika sang pemegang sabuk, untuk yang kedua kalinya mempertahankan dua gelar yang disandangnya.

Tak hanya itu, duel ini menjadi ujian bagi Ramirez mempertahankan rekor tak terkalahkan selama berkarir di dunia tinju profesional.

Hasilnya, Petinju Amerika Serikat, Jose Carlos Ramirez berhasil mempertahankan sabuk WBC and WBO.