Kolaborasi UBSI dan PINTEK Langsungkan Webinar Sukses Job Interview

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) bekerja sama dengan PT. Pinduit Teknologi Indonesia atau lebih dikenal PINTEK akan melangsungkan webinar bertajuk ‘How to be Successful in a Job Interview?’.

Webinar ini akan menghadirkan HR Manager Pintek, Sandriani Azizi live via Zoom, YouTube dan Instagram Kuliah BSI Aja yang akan dimulai waktunya pukul 14.00 hingga 15.00 WIB, Rabu 25 November 2020 mendatang.

Sesuai dengan MoU yang disepakati bersama antara kampus UBSI dan Pintek 27 November 2020 untuk saling mendukung setiap kegiatan salah satunya memberikan akses pendanaan biaya kuliah para mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021 menjadi alasan kolaborasi antara kampus UBSI dan Pintek.

Jordy Lasmana Putra sebagai salah satu host kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan webinar bertajuk ‘How to be Successful in a Job Interview?’ didukung oleh MileniaNews, MTryout, Bintang Sekolah Indonesia dan BSINews.

“Untuk menambah wawasan pengetahuan generasi milenial dapat turut serta pada kegiatan webinar dengan mendaftarkan diri melalui link bit.lt/UBSI-Pintek2020 secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung pada line 087781759968,” pungkasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara kampus UBSI dan Pintek ini bertujuan untuk memudahkan seluruh mahasiswa UBSI dalam melakukan job interview dalam persiapan masuk ke dunia karir. (*)