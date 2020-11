PT DSM Serahkan Bantuan Sarana Pendukung MPP Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM) menyerahkan bantuan fasilitas penunjang sarana dan prasarana yang digunakan untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Sanggau.

Bantuan diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sanggau, Kalbar, Senin 16 November 2020.

Bantuan tersebut diserahkan Reclamation Advisor PT DSM, Parimin dan disambut langsung Kepala DPM PTSP Kabupaten Sanggau, Alipius didampingi Kabid PTSP, Gusti Zulmainis dan Kasi Pelayanan Perizinan, Theofilus Panggilingan, di ruang Kepala DPM PTSP Kabupaten Sanggau.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa perangkat komputer All in One dan printer masing-masing sejumlah satu unit untuk operasional MPP Sanggau.

Reclamation Advisor PT DSM, Parimin menyampaikan apresiasinya dengan program Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan MPP Sanggau sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sanggau.

“Semoga dengan apa yang kami sumbangsihkan ini bisa bermanfaat bagi pelaksanaan operasionalnya nanti,"katanya.

Kehadiran MPP di daerah memang dirasa perlu dan akan banyak manfaatnya bagi masyarakat yang seyogyanya akan di launching pada akhir tahun 2020 ini oleh Bupati Sanggau, Paolus Hadi. MPP tersebut diharapkan akan mampu mengakomodir keinginan masyarakat untuk segala urusan di dalam satu tempat saja.

MPP Sanggau diharapkan menjadi tempat yang nyaman sebagai tempat mengurus segala perizinan yang dilakukan masyarakat, selain itu fasilitas penunjang yang diberikan sudah disiapkan, seperti pojok baca hingga playground bagi pengunjung yang membawa anak.

Sementara itu Kepala DPM PTSP Kabupaten Sanggau, Alipius menyampaikan bahwa pembangunan MPP merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam hal ini Bupati Sanggau dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Proses pembangunan MPP ini telah direncanakan sejak tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan segala hal baik bangunan, tempat dan lokasi, serta sarana-sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan anggaran yang ada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui DPM PTSP akan berusaha mengajak masyarakat untuk dapat menyukseskan MPP dengan memasang spanduk serta baliho, hingga melalui media sosial perihal keberadaan MPP.

"Hasilnya, sambutan masyarakat sangat antusias seiring dengan akan beroperasinya MPP di Kota Sanggau,"katanya.

Hingga saat ini sudah ada sekitar 14 instansi pemerintah dan instansi vertikal serta beberapa unit pelayanan yang ikut bergabung di MPP Sanggau.

“Diharapkan masyarakat akan dapat mengambil manfaat dengan keberadaan MPP dengan sebaik-baiknya. Dengan hadirnya MPP juga diharapkan para investor dan masyarakat merasa dimudahkan segala urusannya,”pungkasnya. (hen/Rilis PTSP).