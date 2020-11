Youtube Down Trending Topic Twitter Indonesia Kamis 12 November 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Situs video Youtube mengalami gangguan pada Kamis 12 November 2020.

Kabar mengenai tumbangnya YouTube menjadi perbincangan warganet Twitter, dan hingga pukul 08.07 WIB, tagar #YouTubeDOWN masih memuncaki trending topic Twitter di Indonesia.

Pantauan Tribun Pontianak di laman downdetector.id, YouTube sempat dilaporkan tumbang di beberapa wilayah di dunia, termasuk Indonesia pada sekitar pukul 07.04 WIB.

Laporan yang masuk saat ini mencapai 600 lebih. Jumlah laporan kembali bertambah pada pukul 07.34 WIB mencapai 2783.

Tak hanya di Indonesia, hal serupa juga dirasakan netizen dari berbagai negara.

pov: you open youtube and immediately close it and go to start a rampage on twitter. #YouTubeDOWN pic.twitter.com/dxQSmrKVLk

Meski bertanya-tanya mengenai persoalan ini, netizen tak lupa untuk bercanda mengenai hal ini.

Sejauh ini belum diketahui apa penyebab Youtube tak bisa diakses.

Laman Youtube hanya bisa dibuka, namun pengguna tak bisa menonton video.

Namun demikian, akun @teamYouTube di Twitter menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengetahui masalah ini dan sedang melakukan perbaikan.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.