Penelitian Dosen & Alumni UBSI Pontianak Lolos Paper Internasional ICIC 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kolaborasi penelitian antara dosen dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Pontianak dinyatakan berhasil lolos paper Internasional Conference on Informatics and Computing (ICIC) 2020.

Mereka adalah Ali Mustopa, Hermanto, Anna, Eri Bayu Pratama, Ade Hendini, dan Deni Risdiansyah.

Konferensi Internasional ICIC 2020 yang ke-lima ini digelar secara virtual (online) oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (Aptikom) bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2020, 3-4 November 2020.

Penelitian yang berjudul ‘Analysis of User Reviews for the PeduliLindungi Application on Google Play Using the Support Vector Machine (SVM) and Naive Bayes (NB) Algorithm Based on Particle Swarm Optimization (PSO)’ ini telah dipresentasikan dalam 5th ICIC 2020 beberapa waktu lalu.

Ali sebagai First Author mengaku ide pembuatan penelitian ini berawal dari salah satu solusi pemerintah yang menciptakan sebuah aplikasi yang bernama PeduliLindungi untuk mengatasi pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian BUMN untuk digunakan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Aplikasi PeduliLindungi ini membuat kami penasaran akan respon pengguna aplikasi tersebut apakah berdampak baik atau tidak dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian bisa mengetahui apakah ini bisa jadi bahan rekomendasi untuk pencegahan Covid yang baik,” ujar Ali, yang saat ini merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Computer Science STMIK Nusa Mandiri, Senin 9 November 2020.

Dalam penelitiannya, Ali menjelaskan bahwa data respon masyarakat diambil dari review/komentar di Google Playstore.

Kemudian menerapkan teknik klasifikasi dengan Algoritma SVM dan NB berbasis PSO guna menentukan akurasi terbaik.

Sehingga akurasi yang lebih tinggi dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan analisis sentimen pada review komentar pengguna aplikasi Pedulilindungi.