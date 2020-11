POLE Position MotoGp Hari Ini dan Posisi Start MotoGp Besok di Kelas Moto3 Eropa 2020, Trans7 Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perebutan gelar pole position MotoGp hari ini di kelas Moto3 diwarnai 'drama' cuaca yang tak bersahabat, Sabtu 7 November 2020.

Akibatnya, sejumlah pembalap mengalami crash MotoGp di sesi balapan penentu hasil kualifikasi Moto Gp hari ini kelas Moto3 tersebut.

Kondisi sirkuti Ricardo Tormo Valencia, Spanyol yang basah oleh derai-derai hujan dalam balapan penentu hasil kualifikasi Moto Gp hari ini tersebut akhirnya mengantarkan pembalap Moto3 nomor 17, John McPhee berhasil menjadi yang terecepat.

John McPhee mengukir waktu terbaik di hasil kualifikasi Moto Gp hari ini kelas Moto3 tersebut di catatan waktu 1.38.428 sec.

Selain berhasil meraih pole position MotoGp hari ini di kelas Moto3 alias pole position Moto3 Eropa 2020 kali ini, ia dipastikan akan ada di posisi terdepan di urutan start MotoGp besok alias starting grid MotoGp besok di live race Moto3 Eropa 2020, Minggu 8 November 2020.

"First pole position of 2020 for @johnmcp17,"

"The Scotsman conquers the conditions to claim pole in Valencia!,"

Demikian keterangan dalam unggahan di Twitter MotoGp Sabtu 7 November 2020 petang WIB.

Berikut urutan lengkap hasil kualifikasi Moto Gp hari ini di kelas Moto3 tersebut kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash Net MotoGp .

Termasuk juga pembalap peraih Pole Position MotoGp hari ini serta starting grid MotoGp besok alias posisi start MotoGp besok untuk kelas Moto3 :