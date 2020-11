HASIL Kualifikasi MotoGp Terbaru, Pole Position MotoGp Hari Ini dan Urutan Posisi Start MotoGp Besok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persaingan ketat perebutan pole position MotoGp hari ini di balapan penentu hasil kualifikasi MotoGp Eropa 2020 Sabtu 7 November 2020 akhirnya tuntas.

Bukan hasil sembarangan, lantaran hasil kualifikasi Moto Gp hari ini tersebut dalam balapan yang juga populer disebut G Valencia 2020 itu menjadi faktor krusial.

Terutama bagi para pembalap MotoGp 2020 yang bersaing ketat dalam perburuan gelar juara dunia MotoGp 2020.

Termasuk persaingan ketat yang melibatkan Joan Mir dan Fabio Quartararo yang saat ini secara berurutan ada di posisi pertama dan kedua di urutan klasemen MotoGp 2020 sementara alias MotoGp Standing.

Baca juga: HASIL Kualifikasi MotoGp Valencia 2020 Update, Miguel Oliveira Dekati Pole Position MotoGp Hari Ini

Lantaran hasil kualifikasi MotoGp terbaru dari hasil kualifikasi MotoGp Valencia 2020 itu akan menentukan Posisi Start MotoGp Besok alias Starting Grid MotoGp besok di starting grid MotoGp Eropa, untuk balapan live race MotoGp Eropa.

Dirangkum dari laman Crash Net MotoGp dan MotoGp.com, saat ini pembalap MotoGp 2020 yang berhasil meraih pole position MotoGp hari ini di slot pole Position MotoGp Eropa 2020 tersebut yakni Pol Espargaro.

Dengan direbutnya predikat pole position MotoGp hari ini tersebut, maka Pol Espargaro juga akan menempati posisi terdepan di Posisi Start MotoGp Besok alias Starting Grid MotoGp besok di starting grid MotoGp Eropa, dalam balapan live race MotoGp Eropa 2020 yang akan berlangsung pada Minggu 8 November 2020 tersebut.

"Pole for @polespargaro !

A thrilling finish to Q2 as the KTM rider grabs his second #MotoGP pole position!

#EuropeanGP,"