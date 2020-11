KALENDER MotoGP 2021 Diungkap, 2021 MotoGp Calendar | MotoGp Indonesia 2021 Berstatus Homologation

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira bagi Anda para penggemar ajang balap sepeda motor terpopuler dunia, Moto Grand Prix alias MotoGp.

Saat ini, kalender MotoGp 2021 alias 2021 MotoGp Calendar telah diungkap ke publik.

Dengan demikian, sudah ada kepastian terkait dengan dilangsungkannya MotoGp 2021 di jadwal MotoGp 2021 terbaru.

Jadwal MotoGp 2021 di kalender MotoGp 2021 alias 2021 MotoGp Calendar tersebut sebelumnya telah diumumkan di laman resmi MotoGp, yakni di MotoGp.com.

"20 Rounds have provisionally been set between March and November next year, Portimao, Indonesia and Russia on the reserve list (20 Putaran telah ditetapkan untuk sementara antara Maret dan November tahun depan, Portimao, Indonesia dan Rusia dalam daftar cadangan)," demikian keterangan resmi di laman web MotoGp.com tersebut, Jumat 6 November 2020.

Dalam kalender MotoGp 2021 atau 2021 MotoGp Calendar tersebut, balapan pembuka yakni akan digelar seperti biasa.

Yakni di MotoGp Qatar 2021 alias MotoGp Losail 2021.

Kepastian Gelaran MotoGp Indonesia 2021

Dalam pengumuman terkait kalender MotoGp 2021 alias 2021 MotoGp Calendar tersebut, juga diungkap kepastian terkait soal kepastian penyelenggaraan MotoGp Indonesia 2021 nanti.

Namun, dalam pengumuman di laman web MotoGp.com tersebut, status MotoGp Indonesia 2021 yang rencananya akan digelar di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat - NTB tersebut masih berbintang 2 (**).