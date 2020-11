SENGIT! Update Terbaru Hasil Pilpres Amerika - Perolehan Suara Joe Biden Vs Donald Trump Beda Tipis

(AFP/MORRY GASH and JIM WATSON) (AFP/MORRY GASH and JIM WATSON)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemilu presiden Amerika Serikat ( Pilpres AS) berlangsung sengit.

Penghitungan suara untuk kedua kandidat, Joe Biden dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik, hanya beda tipis.

Saat berita ini ditayangkan pada Kamis (5/11/2020) pagi sekitar pukul 07.00, Joe Biden unggul sementara dari Donald Trump dengan perolehan suara elektoral (electoral votes) 264 lawan 214.

Artinya, Biden hanya butuh 6 suara elektoral lagi agar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres AS 2020.

Trump ataupun Biden harus bisa mengumpulkan 270 suara elektoral agar bisa memenangi Pemilu.

Setiap negara bagian di AS memiliki porsi suara elektoral bervariasi berdasarkan jumlah senator dan perwakilannya.

Negara bagian Florida, misalnya, memiliki porsi 29 suara elektoral, sedangkan negara bagian Georgia hanya memiliki 16 suara elektoral.

Nantinya, pemenang di masing-masing negara bagian akan mendapatkan semua suara elektoral.

Sehingga, kemenangan pemilu presiden AS bukan berdasarkan jumlah suara terbanyak dari semua penduduk AS, melainkan kemenangan per wilayah berdasarkan akumulasi suara elektoral tadi.

Biasanya, pemenang pemilu presiden AS dapat diketahui di pengujung malam pada hari pemilu (Selasa) waktu setempat, alias hari Rabu waktu Indonesia.