BOCORKAN Curhatan Rizky Billar dan Lesty Kejora, Irfan Hakim Sebut Mereka Suka Kepancing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Presenter Irfan Hakim, membongkar curhatan Lesti dan Rizky Billar yang mengaku segera menikah tahun depan.

"Suka gue pancing-pancing sih curhat-curhatan," kata Irfan Hakim dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu 4 November 2020.

Meski saling kenal setelah ditinggal menikah oleh mantan masing-masing, Irfan Hakim menyebut Lesti dan Rizky Billar sudah melupakan masa lalu.

Hal itu lah yang membuatnya sangat mendukung hubungan Lesti dan Rizky Billar.

"Selama baik gue support, tapi kalau ada sesuatu yang kurang sehat gue akan tegur mereka," kata Irfan Hakim.

"Oh move on bener, mereka berdua udah move on se-move on-move on-nya."

Karena memiliki nasib yang sama, Lesti dan Rizky Billar disebutnya saling mengobati rasa sakit hati.

"Mungkin ya dari penerawangan saya jadi mereka berdua sakit hati, mungkin saling mengobati."

"Kebetulan obatnya cocok ya udah ketagihan deh."

Lantas, Irfan Hakim langsung membongkar curhatan Lesti dan Rizky Billar.