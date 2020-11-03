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Indonesia Lawyers Club

ILC Tadi Malam di Tv One Live Hari Ini, Daftar Narasumber ILC Tv One | Tiba-tiba Ada Rocky Gerung !

Sebelumnya, tak ada nama Rocky Gerung di daftar narasumber ILC Tv One yang diumumkan Karni Ilyas dan timnya di Indonesia Lawyers Club di Twitter @ILCt

zoom-inlihat foto ILC Tadi Malam di Tv One Live Hari Ini, Daftar Narasumber ILC Tv One | Tiba-tiba Ada Rocky Gerung !
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/TANGKAPAN LAYAR LAMAN TWITTER INDONESIA LAWYERS CLUB @ILCTV1/REPRO.
Berikut tayangan ILC Tadi Malam di Tv One Live Hari Ini edisi Selasa 3 November 2020, Berikut Daftar Narasumber ILC Tv One | Rocky Gerung Bicara / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - ILC tadi malam di Tv One live hari ini mengulas tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE sebagai judul ILC hari ini. 

Sasat ini, tayangan program acara tv Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One ini sedang mengudara.

Satu di antara bintang ILC Tv One, Rocky Gerung, secara 'tiba-tiba' hadir. 

Kedatangan dan kepastian hadirnya sosok Rocky Gerung ini sebelumnya diumumkan langsung oleh sang Presiden ILC Karni Ilyas saat membuka acara. 

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Padahal sebelumnya, tak ada nama Rocky Gerung di daftar narasumber ILC Tv One yang diumumkan Karni Ilyas dan timnya di Indonesia Lawyers Club di Twitter @ILCtv1. 

Dalam unggahan soal narasumber ILC Tv One tersebut, hanya ada sosok Fahri Hamzah, Haris Azhar, Refly Harun, dan beberapa tokoh nasional lainnya.

Seperti Fadjroel Rachman, Irma Suryani Chaniago, dan lain sebagainya. 

Berikut daftar lengkap nama narasumber ILC Tv One di ILC terbaru untuk siaran siaran ILC malam ini di Tv One live streaming malam ini, Selasa 3 November 2020 kami rangkum dari laman Twitter Indonesia Lawyers Club @ILCtv1, Selasa malam :

1. Prof Andi Hamzah

2. Fadjroel Rahman

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Ishak
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Penulis: Ishak
Editor: Ishak
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