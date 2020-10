VIA VALLEN Dituding 'Mencuri' Ini, Merasa Bersalah Sampai Ucap Istighfar

VIA VALLEN Merasa Bersalah Sampai Ucap Istigfar.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Via Vallen baru saja meluncurkan video klip karya terbarunya bertajuk 'Kasih Dengarkanlah Aku', yang berduet dengan Dyrga Dadali.

Video klip lagu 'Kasih Dengarkanlah Aku' dihujat oleh warganet, karena Via Vallen dituding mencuri konsep video klip lagu dari penyanyi asal Korea Selatan, IU.

Wanita berusia 30 tahun itu pun sudah men-take down atau menurunkan video klip itu dari YouTube, karena merasa bersalah.

"Iya video klip kemarin sudah di take down karena malu," kata Via Vallen saat berbincang dengan Rossa lewat live instagram dalam program 'Bisik', Kamis 29 Oktober 2020 malam.

Wanita kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1990 itu mengatakan bahwa video klip tersebut dirillis pada 28 Oktober 2020 lalu pukul 15.00 WIB.

Kemudian, Via Vallen baru mengetahui kalau konsep video klipnya diduga menjiplak mirip IU ketika malam hari lewat komen warganet.

Karena penasaran, pelantun 'Sayang' itu langsung membuka video klip milik IU dan diakuinya sangat sama.

Via Vallen sampai mengucap istighfar karena kaget.

"Ya awalnya emang enggak tahu sama sekali. Pas cek astaghfirullahalazim ini mah mirip banget dari awal sampai akhir," ucapnya.

Karena merasa sangat malu karena seakan menjiplak konsep video klip IU, wanita bernama asli Maullydia Octavia itu meminta manajemen menurunkan video klip 'Kasih Dengarkanlah Aku' dari YouTube.