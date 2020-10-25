Breaking News:

MotoGp

KLASEMEN Moto3 Update Usai Hasil MotoGp Hari Ini, Hasil MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto3 | Juara Moto3

Dengan demikian, ia berhak atas podium MotoGp Teruel 2020 urutan pertama di kelas Moto3 dari balapan hasil MotoGp Teruel 2020 di kelas Moto3 tersebut.

zoom-inlihat foto KLASEMEN Moto3 Update Usai Hasil MotoGp Hari Ini, Hasil MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto3 | Juara Moto3
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/TWITTER.COM/@MOTOGP/NET/KOLASE/REPRO.
KLASEMEN Moto3 Update Usai Hasil MotoGp Hari Ini, Hasil MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto3 | Juara Moto3 hari ini Munggu 25 Oktober 2020 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Moto3 adalah kelas pertama yang menuntaskan seluruh sesi balapan di gelaran MotoGp 2020 seri ke 12, MotoGp Teruel 2020 atau MotoGP Alcaniz 2020 Minggu 25 Oktober 2020 petang WIB.

Dalam balapan kali ini, pembalap muda berbakat dari tim Leopard Racing Honda Jaume Masia sukses menjadi juara Moto3 hari ini di live race Moto3 Teruel 2020 Minggu petang WIB tersebut. 

Jaume Masia mencattkan waktu balapan 37'44.602 sec untuk mendapatkan finish di urutan pertama. 

Dengan demikian, ia berhak atas podium MotoGp Teruel 2020 urutan pertama di kelas Moto3 dari balapan hasil MotoGp Teruel 2020 di kelas Moto3 tersebut. 

Baca juga: LINK Live Streaming MotoGp Trans7 Hari Ini MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto2, Posisi Andi Gilang Moto2

Sementara rival senegaranya Alber Arenas hanya mampu finish di urutan ke 4.

Adapun podium MotoGp Teruel 2020 di kelas Moto3 direbut pembalap Moto3 2020 asal Jepang.

Secara berurutan di posisi dua dan tiga yakni Ayumu Sasaki dari tim Red Bull KTM Tech 3 dan Kaito Toba dari tim Red Bull KTM Ajo.

Berikut urutan lengkap hasil race Moto3 hari ini, dari hasil MotoGp Teruel 2020 kelas Moto3 kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash Net MotoGp : 

(Posisi, Tambahan Poin, Nomor Motor, Nama Pembalap, Kebangsaan, Tim, Sepeda Motor, Km/Jam, Waktu/Gap)

1 25 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 153.3 37'44.602

2 20 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 153.3 +0.051

3 16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 153.3 +0.152

4 13 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 153.3 +0.296

5 11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 153.3 +0.331

6 10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 153.3 +0.372

7 9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 153.3 +0.583

8 8 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 153.2 +0.772

9 7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 153.2 +0.955

10 6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 153.1 +2.259

11 5 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 153.1 +2.489

12 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 153.1 +2.493

13 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 153.1 +2.520

14 2 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 153.1 +2.686

15 1 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 153.1 +2.745

16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 153.1 +2.895

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 153.1 +3.019

18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 153.1 +3.622

19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 152.9 +5.448

20 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 152.9 +5.620

21 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 152.9 +5.680

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 152.9 +6.103

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 152.2 +16.543

24 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 151.8 +21.606

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 151.8 +21.716

26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 151.8 +21.812

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 151.1 +32.799

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 151.1 +33.600

 - - -Not Classified (Tidak finish)

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 153.3 1 Lap

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 153.2 1 Lap

Klasemen MotoGp Update

Hasil Moto3 hari ini di live race Moto3 Teruel 2020 lantas membuat klasemen Moto3 2020 sementara langsung update. 

Albert Arenas yang finish di urutan ke empat dan mendapatkan tambahan 13 poin, kini menempati urutan teratas di daftar klasemen Moto3 terbaru sementara ini.

Total Albert Arenas kini punya 157 poin.

Sementara tempat ke dua di MotoGp Standing kelas Moto3 kali ini ditempati oleh Ai Ogura. 

Baca juga: LIVESTREAMING MotoGp Vidio.com Trans7 Live Streaming MotoGp Teruel 2020, Hasil Warm Up MotoGp 2020

Ia terlempat dari posisi puncak klasemen MotoGp kelas Moto3, lantaran di balapan ini hanya finish di urutan 9 dan dapat tambahan 7 poin.

Ai Ogura kini total mengoleksi 138 poin.

Adapun Jaume Masia sendiri yang finish di urutan pertama dari hasil Moto3 hari ini di hasil race Moto3 hari ini, alias hasil Moto3 Teruel 2020, mendapatkan tambahan 25 poin.

Dengan demikian, Jaume Masia kini ada di urutan 4 dengan 133 poin di daftar klasemen Moto3 sementara. 

Livestreaming MotoGp, Cek Link Live Streaming Trans7 Berikut Ini

Bagi  Anda ingin mengikuti jalannya live race MotoGp Teruel 2020 kali ini, menyaksikan via siaran livestreaming MotoGp bisa jadi alternatif menarik. 

Untuk di Indonesiaa, tayangan siaran MotoGp hari ini akan ditayangkan di channel Trans7 live.

Anda juga bisa menyaksikannya lewat siaran live streaming Trans7 untuk livestreaming MotoGP di perangkat ponsel masing-masing. 

Termasuk di kanal UseeTv Trans7 dan  live streaming motogp trans7 hari ini detik untuk siaran live streaming Trans7 MotoGP Minggu malam ini

Link Livestreaming MotoGp RTSHSport1

Link UseeTv Trans7 dan siaran Streaming MotoGp

Link 1 Live Streaming Trans 7 malam ini dan siaran MotoGp Trans 7

Link 2 Live Streaming MotoGp Trans 7

Link 3 Live Streaming Trans 7 dan siaran MotoGp Trans 7

Link Live YouTube Trans7 dan siaran kualifikasi MotoGp

Selain itu, Anda juga bisa coba mengakses link livestreaming MotoGp lainnya berikut ini: 

LINK FoxSport

LINK BT Sport 2

Link Live Streaming Trans7 UseeTV

Link Live Streaming Trans7 Live

Selamat menyaksikan

Disclaimer:

- Jadwal Live Streaming sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link Live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran.

Penulis: Ishak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Tags
klasemen moto3
HASIL MotoGp Hari Ini
hasil MotoGp Teruel 2020
Moto3
Juara Moto3 hari ini
MotoGp Teruel 2020
MotoGp Alcaniz 2020
Minggu 25 Oktober 2020
Jaume Masia
live race Moto3 Teruel 2020
podium MotoGp Teruel 2020
Ishak
tribunpontianak.co.id
tribun pontianak
hasil race Moto3 hari ini
Albert Arenas
Ai Ogura
Livestreaming MotoGp
useetv trans7
Live Streaming Trans7
Berita Terkait :#MotoGp
Penulis: Ishak
Editor: Ishak
Ikuti kami di
Video Pilihan
Sosok Noni, Gadis 17 Tahun yang Dinikahi Kakek 78 Tahun Pernah Alami Putus Nyambung dalam Hubungan
Sosok Noni, Gadis 17 Tahun yang Dinikahi Kakek 78 Tahun Pernah Alami Putus Nyambung dalam Hubungan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan