MotoGp
KLASEMEN Moto3 Update Usai Hasil MotoGp Hari Ini, Hasil MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto3 | Juara Moto3
Dengan demikian, ia berhak atas podium MotoGp Teruel 2020 urutan pertama di kelas Moto3 dari balapan hasil MotoGp Teruel 2020 di kelas Moto3 tersebut.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Moto3 adalah kelas pertama yang menuntaskan seluruh sesi balapan di gelaran MotoGp 2020 seri ke 12, MotoGp Teruel 2020 atau MotoGP Alcaniz 2020 Minggu 25 Oktober 2020 petang WIB.
Dalam balapan kali ini, pembalap muda berbakat dari tim Leopard Racing Honda Jaume Masia sukses menjadi juara Moto3 hari ini di live race Moto3 Teruel 2020 Minggu petang WIB tersebut.
Jaume Masia mencattkan waktu balapan 37'44.602 sec untuk mendapatkan finish di urutan pertama.
Dengan demikian, ia berhak atas podium MotoGp Teruel 2020 urutan pertama di kelas Moto3 dari balapan hasil MotoGp Teruel 2020 di kelas Moto3 tersebut.
Baca juga: LINK Live Streaming MotoGp Trans7 Hari Ini MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto2, Posisi Andi Gilang Moto2
Sementara rival senegaranya Alber Arenas hanya mampu finish di urutan ke 4.
Adapun podium MotoGp Teruel 2020 di kelas Moto3 direbut pembalap Moto3 2020 asal Jepang.
Secara berurutan di posisi dua dan tiga yakni Ayumu Sasaki dari tim Red Bull KTM Tech 3 dan Kaito Toba dari tim Red Bull KTM Ajo.
Berikut urutan lengkap hasil race Moto3 hari ini, dari hasil MotoGp Teruel 2020 kelas Moto3 kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash Net MotoGp :
(Posisi, Tambahan Poin, Nomor Motor, Nama Pembalap, Kebangsaan, Tim, Sepeda Motor, Km/Jam, Waktu/Gap)
1 25 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 153.3 37'44.602
2 20 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 153.3 +0.051
3 16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 153.3 +0.152
4 13 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 153.3 +0.296
5 11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 153.3 +0.331
6 10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 153.3 +0.372
7 9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 153.3 +0.583
8 8 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 153.2 +0.772
9 7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 153.2 +0.955
10 6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 153.1 +2.259
11 5 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 153.1 +2.489
12 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 153.1 +2.493
13 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 153.1 +2.520
14 2 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 153.1 +2.686
15 1 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 153.1 +2.745
16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 153.1 +2.895
17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 153.1 +3.019
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 153.1 +3.622
19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 152.9 +5.448
20 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 152.9 +5.620
21 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 152.9 +5.680
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 152.9 +6.103
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 152.2 +16.543
24 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 151.8 +21.606
25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 151.8 +21.716
26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 151.8 +21.812
27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 151.1 +32.799
28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 151.1 +33.600
- - -Not Classified (Tidak finish)
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 153.3 1 Lap
11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 153.2 1 Lap
Klasemen MotoGp Update
Hasil Moto3 hari ini di live race Moto3 Teruel 2020 lantas membuat klasemen Moto3 2020 sementara langsung update.
Albert Arenas yang finish di urutan ke empat dan mendapatkan tambahan 13 poin, kini menempati urutan teratas di daftar klasemen Moto3 terbaru sementara ini.
Total Albert Arenas kini punya 157 poin.
Sementara tempat ke dua di MotoGp Standing kelas Moto3 kali ini ditempati oleh Ai Ogura.
Baca juga: LIVESTREAMING MotoGp Vidio.com Trans7 Live Streaming MotoGp Teruel 2020, Hasil Warm Up MotoGp 2020
Ia terlempat dari posisi puncak klasemen MotoGp kelas Moto3, lantaran di balapan ini hanya finish di urutan 9 dan dapat tambahan 7 poin.
Ai Ogura kini total mengoleksi 138 poin.
Adapun Jaume Masia sendiri yang finish di urutan pertama dari hasil Moto3 hari ini di hasil race Moto3 hari ini, alias hasil Moto3 Teruel 2020, mendapatkan tambahan 25 poin.
Dengan demikian, Jaume Masia kini ada di urutan 4 dengan 133 poin di daftar klasemen Moto3 sementara.
Livestreaming MotoGp, Cek Link Live Streaming Trans7 Berikut Ini
Bagi Anda ingin mengikuti jalannya live race MotoGp Teruel 2020 kali ini, menyaksikan via siaran livestreaming MotoGp bisa jadi alternatif menarik.
Untuk di Indonesiaa, tayangan siaran MotoGp hari ini akan ditayangkan di channel Trans7 live.
Anda juga bisa menyaksikannya lewat siaran live streaming Trans7 untuk livestreaming MotoGP di perangkat ponsel masing-masing.
Termasuk di kanal UseeTv Trans7 dan live streaming motogp trans7 hari ini detik untuk siaran live streaming Trans7 MotoGP Minggu malam ini:
Link Livestreaming MotoGp RTSHSport1
Link UseeTv Trans7 dan siaran Streaming MotoGp
Link 1 Live Streaming Trans 7 malam ini dan siaran MotoGp Trans 7
Link 2 Live Streaming MotoGp Trans 7
Link 3 Live Streaming Trans 7 dan siaran MotoGp Trans 7
Link Live YouTube Trans7 dan siaran kualifikasi MotoGp
Selain itu, Anda juga bisa coba mengakses link livestreaming MotoGp lainnya berikut ini:
Link Live Streaming Trans7 UseeTV
Link Live Streaming Trans7 Live
Selamat menyaksikan
Disclaimer:
- Jadwal Live Streaming sewaktu-waktu bisa berubah.
- Link Live streaming hanya informasi untuk pembaca.
- Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran.
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
klasemen moto3
HASIL MotoGp Hari Ini
hasil MotoGp Teruel 2020
Moto3
Juara Moto3 hari ini
MotoGp Teruel 2020
MotoGp Alcaniz 2020
Minggu 25 Oktober 2020
Jaume Masia
live race Moto3 Teruel 2020
podium MotoGp Teruel 2020
Ishak
tribunpontianak.co.id
tribun pontianak
hasil race Moto3 hari ini
Albert Arenas
Ai Ogura
Livestreaming MotoGp
useetv trans7
Live Streaming Trans7
|UPDATE KLASEMEN MotoGP dan Siapa Juara MotoGP Teruel Malam Ini? Cek Hasil MotoGP Terbaru Live Trans7
|LINK Live Streaming MotoGp Trans7 Hari Ini MotoGp Teruel 2020 Kelas Moto2, Posisi Andi Gilang Moto2
|TRANS 7 Streaming MotoGP Malam Ini & Cek Hasil MotoGP Nonton Siaran Langsung Sekarang UseeTV Trans7
|Hasil MotoGP Teruel 2020 Malam Ini Live Stream Jam 19.00 WIB | Hattrick Podium Alex Marquez?
|STREAMING Trans7 MotoGp Teruel 2020 Live Race & Update Hasil Moto GP 2020 Malam Ini di Link Berikut!