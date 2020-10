Via Vallen Jadi Buah Bibir di Korea Selatan, Video Klip Musiknya Disebut Versi Paling Murah

Via Vallen Jadi Buah Bibir di Korea Selatan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Penyanyi dangdut Via Vallen kini menjadi trending topik di media sosial.

Via Vallen bahkan menjadi buah bibir di luar negeri, tepatnya di Korea Selatan.

Hal tersebut disebabkan karena video klip Via Vallen dituding menjiplak video klip artis kenamaan Korea, yakni IU.

Beberapa kesamaan rupanya memang jelas ada di video klip Via Vallen feat Dyrga Dadali yang berjudul 'Kasih Dengarkanlah Aku' dengan milik IU yang berjudul 'Above The Time'.

Tak disangka ada warganet asal Korea yang mengkolase bagian-bagian yang sama.

Selang beberapa saat, nama Via Vallen menjadi trending di Twitter dan viral di media-media Korea.

Karena kehebohan tersebut, manajemen yang menaungi Via Vallen, yakni Ascada Musik Indonesia pun memberikan klarifikasi atas video klip tersebut.

Melalui akun Instagram @ascada_id pada Sabtu (24/10/2020), manajemen Via Vallen memberikan pernyataan.

Ternyata manajemen Via Vallen tak mengetahui bahwa video klip tersebut banyak mempunyai kemiripan.

Pasalnya, pihak manajemen Via Vallen tak ikut andil dalam menentukkan ide dan konsep video klip tersebut.