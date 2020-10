UFC 254 Waktu Indonesia Khabib Vs Gaethje Jam Berapa ? UFC Tayang di TV Apa Jika Tidak Live TVOne ?

Ilustrasi - Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje di UFC 254.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Streaming ESPN duel akbar di UFC 254 antara Khabib vs Gaethje, Sabtu (24/10/2020) waktu setempat atau Minggu (24/10/2020) pagi WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).

Duel yang diprediksi seru ini tidak tayang di Live TVOne.



Perang urat saraf mulai ditebar Gaethje jelang duel akbar Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje di UFC 254 di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.



Pada Laga UFC 254 via Live Steaming ESPN antara Khabib vs Gaethje, petarung asal Rusia itu nantinya akan berstatus sebagai pemegang sabuk juara kelas ringan ( lightweight ) UFC.

Duel Khabib vs Gaethje ini sudah ditunggu-tunggu fans karena kedua jagoan sama-sama mengerikan di UFC. Petarung kelas ringan UFC, Justin Gaethje, memiliki pola pikir aneh untuk menumbangkan Khabib Nurmagomedov pada ajang UFC 254.

Justin Gaethje dipastikan bakal menghadapi Khabib Nurmagomedov dalam pertarungan perebutan sabuk juara kelas ringan UFC di Yas Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu (24/10/2020).

Kesempatan itu didapat Gaethje setelah sukses mengalahkan Tony Ferguson melalui technical knock out alias TKO pada ronde kelima UFC 249.

Hasil tersebut mengejutkan karena Gaethje tidak difavoritkan menang saat melawan Ferguson.

Meski demikian, Justin Gaethje nyatanya mampu menaklukan Tony Ferguson setelah berulangkali menghujani wajahnya dengan pukulan keras.

Kini, Gaethje dan Khabib Nurmagomedov akan bertarung sebagai laga utama alias main card UFC 254.

Jelang menghadapi mega duel itu, Gaethje mengaku bakal mengandalkan pola pikir aneh seperti ketika menghadapi Ferguson.