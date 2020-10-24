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Jadwal Kualifikasi MotoGP Teruel 2020 Hari Ini - Jam Tayang Trans7 MotoGP 2020 Tanpa Rossi & Marquez

Jadwal MotoGP 2020 hari ini dimulai dari sesi Jadwal Kualifikasi MotoGP Teruel 2020 di SIrkuit Aragon Spanyol

zoom-inlihat foto Jadwal Kualifikasi MotoGP Teruel 2020 Hari Ini - Jam Tayang Trans7 MotoGP 2020 Tanpa Rossi & Marquez
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Jadwal Kualifikasi MotoGP Teruel 2020 Hari Ini - Jam Tayang Trans7 MotoGP 2020 Tanpa Rossi & Marquez 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal MotoGP 2020 hari ini dimulai dari sesi Jadwal Kualifikasi MotoGP Teruel 2020 di SIrkuit Aragon Spanyol Sabtu 24 Oktober 2020

Sesi Kualifikasi MotoGP akan disiarkan tunda di Live Streaming Trans7 hari ini tanpa kehadiran dua pembalap fenomenal yaitu Valentino Rossi dan Marc Marquez

Pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan kedua MotoGP Teruel 2020.

Latihan bebas kedua atau free practice 2 (FP2) MotoGP Teruel telah berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, Jumat (23/10/2020).

Takaaki Nakagami mencatat waktu lap terbaik yaitu 1 menit 47,782 detik pada sesi FP2 MotoGP Teruel 2020.

Nakagami ditempel oleh pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, dan sesama pembalap tim LCR Honda, Cal Crutchlow.

Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, menyelesaikan sesi FP2 pada urutan ke-10. Namun hasil apik pada FP1 membuatnya berada di posisi keenam dalam hasil kombinasi.

Jalannya sesi latihan

Pembalap Aprilia Gresini, Aleix Espargaro, lebih dulu mencatat waktu lap tercepat dengan 1 menit 50,147 detik.

Aleix Espargaro ditempel Alex Rins (Suzuki Ecstar) pada posisi kedua dan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) pada di urutan ketiga.

Pembalap tercepat sesi FP1 MotoGP Teruel, Alex Marquez, melesat ke lima besar setelah sempat tercecer pada posisi ke-16.

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Tags
jadwal motogp
MotoGP
Hasil MotoGP
Klasemen MotoGP
Valentino Rossi
Marc Marquez
Live Streaming Trans7
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Sumber: BolaSport.com
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