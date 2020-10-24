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HASIL FP3 MotoGP Teruel 2020 - Morbidelli Tercepat Jelang Live Hasil Kualifikasi GP Teruel 2020
Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli pada sesi latihan ketiga atau free practice (FP3) MotoGP Teruel 2020, Sabtu 24 Oktober 2020 sore WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli pada sesi latihan ketiga atau free practice (FP3) MotoGP Teruel 2020, Sabtu 24 Oktober 2020 sore WIB.
Morbidelli mencatatkan waktu lap tercepat, 1.47:333 detik dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol.
Di posisi kedua dan ketiga ditempati Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT).
Sedangkan, Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) dan Alex Marquez (Repsol Honda) berada di posisi keempat dan kelima.
Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti FP4 MotoGP Teruel 2020 yang dijadwalkan pada pukul 19.10 - 19.40 WIB.
Sesi kualifikasi MotoGP Teruel 2020 sendiri akan berlangsung mulai pukul 20.50 - 21.30 WIB.
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Hasil FP3 MotoGP Teruel 2020
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1'47.333
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1'47.392 0.059 / 0.059
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.8 1'47.401 0.068 / 0.009
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.7 1'47.473 0.140 / 0.072
5 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'47.546 0.213 / 0.073
6 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 340.7 1'47.548 0.215 / 0.002
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.3 1'47.554 0.221 / 0.006
8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 341.8 1'47.625 0.292 / 0.071
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 348.4 1'47.708 0.375 / 0.083
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1'47.715 0.382 / 0.007
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1'47.739 0.406 / 0.024
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.1 1'47.742 0.409 / 0.003
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.9 1'47.822 0.489 / 0.080
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 350.6 1'47.878 0.545 / 0.056
15 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 345.0 1'48.023 0.690 / 0.145
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.3 1'48.025 0.692 / 0.002
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 345.0 1'48.096 0.763 / 0.071
18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 349.5 1'48.134 0.801 / 0.038
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1'48.255 0.922 / 0.121
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.0 1'48.471 1.138 / 0.216
21 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 345.0 1'48.501 1.168 / 0.030
Update Jadwal MotoGP Teruel 2020 Sabtu 24 Oktober 2020
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