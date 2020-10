HASIL FP2 Moto2 GP Teruel 2020 - Augusto Fernandez dan Sam Lowes Tercepat 1-2, Andi Gilang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duo pembalap EG 0,0 Marc VDS, Augusto Fernandez dan Sam Lowes berhasil menjadi yang tercepat 1 dan 2 dalam latihan bebas atau free practice (FP) 1 Moto2 GP Teruel 2020.

FP1 Moto2 GP Teruel 2020 di Sirkuit Aragon, Spanyol berlangsung Jumat 23 Oktober 2020 sore WIB.

Augusto Fernandez mencatatkan waktu lap tercepat, 1'52.623 detik atau terpaut di depan 0.134 dari rekannya Sam Lowes.

Sedangkan di posisi ketiga ditempati Fabio Di Giannatonio (MB Conveyors Speed Up) disusul Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing).

Sementara, Pembalap Moto2 asal Indonesia, Andi Farid Izdihar atau Andi Gilang belum mampu berbicara banyak dalam sesi FP1.

Pembalap tim Honda Team Asia ini berada di posisi ke-28 dengan catatan waktu 1'55.100 atau terpaut 2.477 detik.

Baca juga: HASIL FP 1 MotoGP Teruel 2020 - Alami Crash, Adik Marc Marquez Tercepat Latihan Bebas 1

Berikut Hasil FP1 Moto2 GP Teruel 2020 :

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.7 1'52.623

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 292.0 1'52.757 0.134 / 0.134

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 290.5 1'52.988 0.365 / 0.231

4 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.1 1'53.011 0.388 / 0.023

5 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 292.8 1'53.177 0.554 / 0.166

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 287.4 1'53.182 0.559 / 0.005

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.0 1'53.290 0.667 / 0.108

8 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 286.6 1'53.300 0.677 / 0.010

9 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 289.7 1'53.314 0.691 / 0.014

10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.1 1'53.347 0.724 / 0.033

11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 295.2 1'53.421 0.798 / 0.074

12 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 285.9 1'53.426 0.803 / 0.005

13 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 292.0 1'53.450 0.827 / 0.024

14 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 291.2 1'53.541 0.918 / 0.091

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 289.7 1'53.555 0.932 / 0.014

16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.2 1'53.655 1.032 / 0.100

17 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 296.0 1'53.662 1.039 / 0.007

18 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 292.8 1'53.696 1.073 / 0.034

19 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 291.2 1'53.778 1.155 / 0.082

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up 288.9 1'53.790 1.167 / 0.012

21 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 289.7 1'53.792 1.169 / 0.002

22 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 292.0 1'53.873 1.250 / 0.081

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 292.0 1'53.906 1.283 / 0.033

24 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 289.7 1'54.009 1.386 / 0.103

25 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 285.1 1'54.056 1.433 / 0.047

26 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up 285.9 1'54.219 1.596 / 0.163

27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.2 1'54.828 2.205 / 0.609

28 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 289.7 1'55.100 2.477 / 0.272

29 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 291.2 1'55.961 3.338 / 0.861

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 288.9 1'56.470 3.847 / 0.509

Jadwal MotoGP, Moto2 dan Moto3 Jumat 23 Oktober 2020 :

FP1