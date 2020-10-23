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HASIL FP 2 MotoGp Hari Ini MotoGp Teruel 2020, Dua Pembalap Honda MotoGp Gantian Jadi Tercepat
Dua pembalap Honda, yakni Alex Marquez MotoGp dan Takaaki Nakagami secara bergantian menjadi pembalap yang tercepat di balapan MotoGp Teruel 2020 kali
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua balapan yang diagendakan dalam MotoGp Teruel 2020 pada hari pertama Jumat 23 Oktober 2020 tuntas digelar.
Keduanya yakni race hasil latihan bebas MotoGp hari ini atau hasil FP1 MotoGp hari ini dan hasil FP 2 MotoGp hari ini.
Dua pembalap Honda, yakni Alex Marquez MotoGp dan Takaaki Nakagami secara bergantian menjadi pembalap yang tercepat di balapan MotoGp Teruel 2020 kali ini.
Alex Marquez MotoGp tercepat di hasil FP1 MotoGp hari ini.
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Sementara Takaaki Nakagami menjadi yang tercepat di hasil FP 2 MotoGp hari ini.
Berikut urutan lengkap hasil latihan bebas MotoGp hari ini di sesi Fp2 MotoGP Teruel 2020 kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash.net MotoGp :
(Posisi, Nomor Motor, Nama Pembalap, Kebangsaan, Sepeda Motor, Km/Jam, Gap 1st/Prev)
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1'47.782
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'47.957 0.175 / 0.175
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.3 1'48.111 0.329 / 0.154
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Ishak
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Jumat 23 Oktober 2020
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