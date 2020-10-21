Liga Champions
SIARAN UCL Malam Ini Live Streaming SCTV Sports - Real Madrid Vs Shaktar Donetsk, Ajax Vs Liverpool
Saksikan laga-laga seru melalui siaran UCL atau UEFA Champions League / Liga Champions malam ini dalam pekan perdana, mulai Rabu, 21 Oktober 2020.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan laga-laga seru melalui siaran UCL atau UEFA Champions League / Liga Champions malam ini dalam pekan perdana, mulai Rabu, 21 Oktober 2020 malam WIB.
SCTV sebagai pemegang hak siar Liga Champions di Indonesia akan menyiarkan dua pertandingan pada malam ini.
Keduanya, yakni Real Madrid Vs Shaktar Donetsk (grup H) dan Ajax Vs Liverpool (grup D).
Laga Real Madrid vs Shakhtar Donetsk yang akan berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano akan tayang lebih awal mulai pukul 23.55 WIB.
Selanjutnya, laga Ajax Vs Liverpool yang berlangsung di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Belanda mulai pukul 02.00 WIB.
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Saksikan siaran UCL malam ini melalui live streaming SCTV Sports di link yang tersedia di bawah ini.
Atau update hasil laga-laga Liga Champions malam ini, via link live score.
Berikut Jadwal Liga Champions
Rabu, 21 Oktober 2020
Mulai kick-off 23.55 WIB
SIARAN UCL Malam Ini
SIARAN UCL Hari Ini
Live Streaming SCTV Sports
Real Madrid vs Shaktar Donetsk
Ajax Vs Liverpool
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