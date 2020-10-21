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SIARAN UCL Malam Ini Live Streaming SCTV Sports - Real Madrid Vs Shaktar Donetsk, Ajax Vs Liverpool

Saksikan laga-laga seru melalui siaran UCL atau UEFA Champions League / Liga Champions malam ini dalam pekan perdana, mulai Rabu, 21 Oktober 2020.

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KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
SIARAN UCL LIVE STREAMING SCTV / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan laga-laga seru melalui siaran UCL atau UEFA Champions League / Liga Champions malam ini dalam pekan perdana, mulai Rabu, 21 Oktober 2020 malam WIB.

SCTV sebagai pemegang hak siar Liga Champions di Indonesia akan menyiarkan dua pertandingan pada malam ini.

Keduanya, yakni Real Madrid Vs Shaktar Donetsk (grup H) dan Ajax Vs Liverpool (grup D).

Laga Real Madrid vs Shakhtar Donetsk yang akan berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano akan tayang lebih awal mulai pukul 23.55 WIB.

Selanjutnya, laga Ajax Vs Liverpool yang berlangsung di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Belanda mulai pukul 02.00 WIB.

Baca juga: LIVE STREAMING SCTV Sports UCL Real Madrid vs Shakhtar Jam 23.55 | Link Hasil Real Madrid Vs Donetsk

Saksikan siaran UCL malam ini melalui live streaming SCTV Sports di link yang tersedia di bawah ini.

Atau update hasil laga-laga Liga Champions malam ini, via link live score.

Berikut Jadwal Liga Champions 

Rabu, 21 Oktober 2020

Mulai kick-off 23.55 WIB

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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