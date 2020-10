ILC Hari Ini di Tv One Live, Narasumber ILC Hari Ini Gatot Nurmantyo Hingga Menteri Johnny G Plate

YUK SIMAK ILC Hari Ini di Tv One Live edisi Selasa 20 Oktober 2020, Narasumber ILC Hari Ini ada Gatot Nurmantyo Hingga Menteri Johnny G Plate / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Lawyers Club adalah satu di antara program acara yang akan mengisi ruang publik dan menyapa para pemirsa tv hari ini, Selasa 20 Oktober 2020.

Program acara tv dengan format talk show yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas dan populer dengan nama lain ILC Tv One itu, di mana Jadwal ILC Tv One itu dijadwalkan akan menguadara pada pukul 20.00 WIB di siaran Tv One live malam ini.

Sejumlah nama tenar dari deretan tokoh Tanah Air dipastikan akan menjadi pembicara atau narasumber ILC Tv One kali ini.

Beberapa di antaranya yakni termasuk tokoh nasional yang saat ini ramai dibicarakan dan menyedot perhatian publik, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Pria yang dari beberap sumber disebutkan lahir di Tegal Maret 1960 silam itu dipercaya menjadi bintang tamu ILC Tv One kali ini.

Selain itu, ada beberapa nama lain yang juga akan menjadi narasumber ILC Tv One alias ILC terbaru di ILC hari ini edisi ILC 20 Oktober 2020 kali ini.

Satu di antaranya yakni Menteri Komunikasi dan Informatika alias Menkominfo Johnny G Plate.

Bersama Menkominfo Johnny G Plate, dirangkum dari laman Twitter ILC Tv One @ILCtv1, juga akan hadir narasumber lainnya macam budayawan kenamaan Sujiwo Tejo dan sebagainya.

Berikut daftar lengkap narasumber ILC Tv One dalam siaran ILC hari ini di Tv One live kami rangkum dari laman Twitter ILC Tv One @ILCtv1 :

1. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo