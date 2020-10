Teofimo Lopez Vs Lomachenko LIVE ESPN – Sedang Tayang tvOne World Boxing Andy Lee Vs Brian Vera

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Best World Boxing tvOne edisi, Minggu 18 Oktober 2020 antara Andy Lee vs Brian Vera.

Sedangkan di ESPN, sedang live world boxing menampilkan pertarungan unifikasi antara dua petinju juara dunia Vasyl Lomachenko kontra Teofimo Lopez.

Itu artinya, tvOne tidak menyiarkan langsung pertarungan Vasyl Lomachenko Vs Teofimo Lopez

Duel memperebutkan titel kelas Super Lightweight ( super ringan ) dipanggungkan di MGM Grand, Las Vegas, live ESPN.

Lomachenko dan Teofimo Lopez beradu pukul demi sabuk World Boxing Association (WBA) Super World Light Title, International Boxing Federation (IBF) World Light Title dan World Boxing Organisation (WBO) World Light Title.

Vasyl Lomachenko kini memasuki usia 32 tahun menghadapi petinju tak terkalahkan Teofimo Lopez yang baru berusia 23 tahun.

Petinju asal Ukraina tersebut mengalami satu kali kalah sepanjang kariernya di tinju profesinal menghadapi Orlando Salido.

Sedangkan petinju muda Amerika Serikat, Lopez belum pernah kalah.

Saksikan Best World Boxing tvOne edisi, Minggu 18 Oktober 2020 antara Andy Lee vs Brian Vera

