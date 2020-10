NAMA Adik Valentino Rossi di Moto2 Aragon 2020 Muncul di Crash MotoGp Moto2, Streaming Trans7 MotoGP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nasib kurang beruntung harus dialami pembalap Moto2 calon kuat juara MotoGp hari ini di kelas Moto2, Luca Marini.

Nama adik Valentino Rossi di Moto2 tersebut muncuk dalam daftar pembalap yang mengalami kecelakaan alias crash MotoGP di live race Moto2 Aragon 2020 Streaming Trans7 MotoGP, Minggu 18 Oktober 2020.

Dengan kecelakaan yang dialaminya ini, maka dipastikan bahwa Luca Marini yang juga masuk dalam pembalap Moto2 yang jadi satu di antara calon kuat Moto2 2021 nanti itu dipastikan tak akan podium MotoGP Aragon 2020 di kelas moto2 tersebut.

Sebelumnya, informasi mengenai crash MotoGp di kelas Moto2 yang menimpa Luca Marini ini diumumkan di laman Twitter MotoGP pada Minggu petang.

Dalam live race MotoGP Aragon 2020 di kelas Moto2 kali ini disebutkan bahwa anak didik Rossi MotoGp 2020 di tim SKY Racing Team VR46 tersebut saat balapan tinggal menyisakan 18 lap lagi.

"The Championship leader is DOWN!

@Luca_Marini_97 crashes and has blown the title hunt WIDE OPEN! Simbol benturan

#Moto2 | #AragonGP,"

Demikian keterangan di unggahan Twitter MotoGp terkait munculnya Nama adik Valentino Rossi di Moto2 tersebut dalam daftar pembalap Moto2 yang crash MotoGP di live race Moto2 Aragon 2020 tersebut.

