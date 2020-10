GP Aragon Stream Trans7 UseeTV Klik useetv.com/livetv/trans7 | Link Live Hasil MotoGP Aragon 2020

TRIBUNPONTIANAK, ARAGON - GP Aragon 2020 telah mulai tayang di Trans7 pada Minggu 18 Oktober 2020 malam WIB.

Saksikan melalui live streaming Trans7 via channel Moto2 di link yang tersedia di artikel ini.

Link hasil GP Aragon 2020 untuk kelas MotoGP, Moto2 dan Moto2 juga tersedia di artikel ini.

Race Moto2 GP Aragon 2020 akan berlangsung lebih dahulu mulai pukul 18.20 WIB.

Seterusnya, MotoGP Aragon 2020 akan memulai race pukul 20.00 WIB.

Perubahan jadwal siaran langsung MotoGP Aragon itu menyusul kondisi cuaca yang kurang ideal di Aragon.

Jadwal MotoGP Aragon 2020

Minggu (18/10/2020)

15.00-15.20 Warm Up Moto3

15.30-15.50 Warm Up Moto2

14.00-14.20 Warm Up MooGP

17.00 Balapan Moto3 (19 lap)

18.20 Balapan Moto2 (21 lap)

20.00 Balapan MotoGP (23 lap).